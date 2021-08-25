В Зеленодольске пьяный мужчина зарезал прохожего, который гулял с собакой. Погибшему был 31 год, сообщает "Татарстан-24".

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 августа возле дома № 36 по улице Гоголя.

"В какой-то момент к прохожему подошел пьяный мужчина и пырнул ножом в грудь, после чего скрылся. Раненый умер по дороге в больницу", - пишет "Татарстан-24".

Подозреваемого в убийстве уже задержали, сейчас ему избирают меру пресечения.

"Известно, что мать сожительницы подозреваемого рассказала полиции, что тот вооружился ножом и ведет себя агрессивно", - отмечает "Татарстан-24".