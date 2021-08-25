В Казани продолжаются активные поиски пропавшего таинственным образом 47-летнего мужчины. Уроженец Лаишевского района Игорь Царьков 20 августа подвез свою дочь до одного из домов на Белинского, а потом на своей Toyota Corolla уехал и больше о нем никто ничего не слышал. На связь мужчина не выходит.

Мужчина ростом около 175-180 сантиметров имеет худощавое телосложение и седые короткие волосы. На момент пропажи на нем была темно-синяя кепка, темно-синяя футбола, синие джинсовые бриджи, черные носки и кожаные тапочки.

Полиция Казани просит всех, кто располагает информацией о нем, сообщить в ОП № 10 "Промышленный" по телефону (8-843) 294-55-02, 294-55-11 либо в дежурную часть по телефону (8-843) 291-48-21.