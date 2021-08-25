В Казани собираются реконструировать (в очередной раз) здание бывшего "Детского мира", сообщает "Реальное время". Сейчас зданием владеет компания "Джи Эй Групп", которая также управляет сетью парфюмерных магазинов "Золотое яблоко".

Заместитель директора А-Development Владимир Шайхиев полагает, что собственникам необходимо изменить концепцию. Узкий брендовый сегмент не лучшим образом сказывается на притоке посетителей. В результате из 11,26 тыс. кв. м эффективно функционируют лишь 1,5 тысячи на первом этаже — их занимает собственно само "Золотое яблоко". Остальные помещения простаивают пустыми.

Какими будут перспективы здания, вопрос неоднозначный и спорный. Руководитель компании Мурат Ахмеров полагает, что будет правильным сделать бывший "Детский мир" "гибким офисным пространством". Есть эксперты, которые уверяют, что тут отлично разместится общепит.