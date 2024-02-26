МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани

МЧС России отказывается освободить земельный участок, на котором находится их склад, чтобы уступить место для строительства школы в Казани. Жители одного из долгостроев поделились этой проблемой с журналистами «Бизнес Онлайн».



Планировалось, что на этом участке будет построена школа на полторы тысячи учеников еще несколько лет назад. Однако проект был заморожен после банкротства ООО «ФОН»Анатолия Ливады. Жилой комплекс на улице Зур Урам был завершен только в 2021 году.



Местные жители называют участок «кладбищем» забытой техники МЧС, где стоят различные машины на длительном хранении. Однако в МЧС утверждают, что это действующий склад материально-технического снабжения.Жители настаивают на необходимости построить школу, даже если придется распрощаться с ржавой техникой под окнами. Они обратились к властям за поддержкой. Управление архитектуры и градостроительства признало, что на этой территории действительно не хватает школ и детских садов. Однако сроки для освобождения участка пока не установлены.