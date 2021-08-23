Ученые из Центра им. Гамалеи сделали необходимые заготовки для обновления своей вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе новых штаммов. Об этом сообщил ТАСС гендиректор центра Александр Гинцбург.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину), то мы к этому готовы», – рассказал он.

Гинцбург также дополнил, что сейчас «Спутник V» эффективно защищает от распространившихся в последнее время штаммов.

Напомним, что новый штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам Гинцбурга, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится именно на этот штамм.

