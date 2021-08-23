Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды в понедельник, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» 23 августа местами на территории РТ ожидается гроза — причем, как ночью, так и днем. Кроме того, прогнозируется сильный ветер 15-20 м/с. Локально будут шквалистые усиления ветра до 24 м/с, а днем пройдет сильный дождь и град.

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