В «Кырлае» сломался новый аттракцион «Бустер». Об этом сообщает телеграм-канал Iptash. Видео прислали очевидцы.

На кадрах видно, что люди повисли вниз головами на высоте 40 метров. Это экстремальная карусель . Она поднимает посетителей на большую высоту, а потом вращается на разных скоростях. Ее установили только в конце июля. Но сегодня что-то пошло не так. Желающие покататься отстояли очередь, сели в карусель, поднялись на высоту и зависли в воздухе. Так продолжается уже 10 минут.

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