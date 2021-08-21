В Казани в аквапарк "Ривьера" с самого утра субботы выстроилась огромная очередь. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, даже с утра в очереди стоят уже более полутора сотен человек, и люди продолжают прибывать.

Социальная дистанция, меры антикоронавирусной безопасности не соблюдаются. Вероятно, причиной стали сообщения о том, что эта суббота станет очень жаркой - температура поднимется до 39 градусов, что значительно превышает климатические нормы.

Купаться в водоемах в эти дни уже некомфортно, вода начала "цвести", а потому единственным выходом остается посещение аквапарка.

Как напоминает издание "Реальное время", подобные ситуации возникали и в предыдущие летние месяцы. В очередях казанцы напрочь забывают о рекомендациях Роспотребнадзора.