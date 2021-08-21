В Казани, кажется, нашли причину горения городских трамваев. Как заявил глава МУП "Метроэлектротранс" Айдар Абдулхаков, причина участившихся случаев возгораний трамваев кроется в печках китайского производства с истекшим сроком эксплуатации.

Сейчас, по словам Абдулхакова, печи заменили на новые.

"Надеемся, что эта проблема больше не повторится. Мы ввели дополнительные штатные единицы, усилили контроль за выпуском подвижного состава, а также многоступенчатый и круглосуточный контроль его ремонта", - заметил Абдулхаков в программе "Интервью без галстука с Андреем Кузьминым".