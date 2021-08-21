Инспекторы Госкомитета по биоресурсам РТ в сотрудничестве со специалистами Росприроднадзора и Линейного управления МВД России на транспорте провели рейд по выявлению браконьеров в Чистопольском районе республики. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На Каме проверяющие нашли целый стан браконьеров - постройки, более двух десятков орудий для ловли рыбы. Владелец всего этого хозяйства так и не смог показать документы, подтверждающие право собственности, все имущество конфисковано.

По предварительной оценке, сумма предотвращенного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Также начато административное расследование по факту незаконного захвата водной акватории.

Всего с момента создания Республиканского совета на территории республики выявлено 83 браконьерских стана, из которых 63 ликвидированы по решению суда.