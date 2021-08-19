Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ответил на вопрос "Известий" о вероятности введения российских войск в Афганистан. Он отметил, что пока предпосылок для такого шага у России нет, власти РФ готовы выстраивать диалог с теми силами в стране, которые будут опираться на волю народа и строить благополучное государство.

"Предпосылок для этого нет. На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - сказал Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что Россия заинтересована "в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону".

15 августа боевики запрещенной в РФ организации "Талибан" установили контроль над Кабулом. Президент Афганистана покинул страну. Вице-президент остался за главу государства и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.