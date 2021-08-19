30 августа в столице Татарстана будет временно ограничено движение маломерных судов по акватории реки Казанки. Об этом сообщает мэрия Казани. Участок реки закроют в связи с проведением салюта в честь Дня республики и Дня города.

Запрет будет действовать с 21:30 до 22:30 на участке реки Казанки от моста Миллениум до Кировской дамбы. Ограничение также вводится на использование парусных, прогулочных, спортивных судов, включая байдарки, гидроциклы и гребные лодки.

Запрет не будет распространен на суда, которые задействованы в подготовке и проведении праздничного салюта, отметили в мэрии.