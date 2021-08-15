В Казани приступили к ремонтно-реконструкционным работам на объектах, входящих в кремлевский ансамбль.

"Реконструкция коснется здания Манежа, построенном в 1880-ых годах, отремонтируют металлические решетки, окна и покрытия крыльца. Ремонт пройдет на фасадах, дверях и кровле в Пушечном дворе. Также фасад отремонтируют в Губернаторском дворце, где сейчас располагается резиденция президента Татарстана. Обновят крепостные стены, реконструкция пройдет в Архиерейском доме", - сообщает пресс-служба комитет по охране объектов культурного наследия РТ.