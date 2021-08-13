Ново-Савиновский суд Казани вынес обвинительный приговор участникам и организаторам организованной преступной группы, которая развернула масштабный наркобизнес. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для каждого из 18 человек в составе преступного сообщества обвинение звучало по-своему, в зависимости от роли, которую он выполнял: приобретение, хранение, сбыл наркотиков, отмывание денежных средств, приобретенных в результате наркоторговли.

Деятельность ОПГ была пресечена полицией в 2017 году. Расследование было долгим, и это не удивительно, ведь были установлены несколько структурных подразделений группировки, каждое четко выполняло отведенные им функции. В состав входили как розничные курьеры-закладчики, так и крупные оптовые наркопоставщики. Двое из соучастников жили в Таиланде и администрировали нелегальные интернет-магазины.

Предполагаемый организатор осуществлял общее руководство всеми подразделениями, контролировал поставки товара и денежные потоки.

Торговля запрещенными веществами велась бесконтактным способом. Оплата осуществлялась с помощью криптовалюты, после чего оператор высылал покупателю координаты и описание тайника-закладки, а также его фотографию.

В ходе предварительного расследования у задержанных изъято более 54 кг наркотических средств.

"Судом организатор и участники сообщества признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 19 лет", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.