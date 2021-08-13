Форвард казанского "Рубина" Джордже Деспотович оказался в центре большого скандала после того, как татарстанцы не смогли у себя дома обыграть польскую "Ракуву". "Рубин" потерпел поражение от "Ракувы" со счетом 0:1 в квалификационном матче Лиги конференций.

После игры один из болельщиков, явно расстроенный тем, что для "Рубина" пока еврокубки закончились, спросил "Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то играл бы в "Барселоне" или "Реале". Где он?". В ответ футболист написал: "С твоей мамой".

На Деспотовича мгновенно обрушилась волна критики как среди болельщиков, так и среди профессионального спортивного сообщества.