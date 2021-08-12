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Фото: социальные сети

Врачи ДРКБ сообщили о вспышке мононуклеоза в республике: детсады закрывают на карантин

12.08.2021, 14:00 3442 1 prokazan.ru
Медики Детской республиканской клинической больницы заявили о вспышках мононуклеоза в Татарстане. В частности, отмечается в официальном Instagram-аккаунте ДРКБ, вспышка имеет место в Нижнекамске. Похожая ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах. 
 
В связи с этим на карантин были закрыты несколько групп в детских садах Татарстана.

"Основными переносчиками болезни стали именно дошколята. Но опасения врачей идут куда дальше мононуклеоза. Температура, заложенность носа, увеличение лимфатических узлов – это лишь некоторые симптомы мононуклеоза", - говорится в сообщении.

Медики напоминают, что неправильное лечение может усугубить ситуацию. Например, при инфекционном мононуклеозе советуются антибиотики пенициллинового ряда, которые могут вызвать сыпь.

"При этом многие родители думают, что это аллергия на антибиотик, тем самым продолжая лечение не в ту сторону", - напоминают врачи.

Основным местом, где активно распространяется мононуклеоз, являются летом детские игровые площадки. Частицы вируса попадают на руки, потом дети переносят их в рот, глаза, уши.
 
Медицина / Минздрав Дети Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
12 августа 2021
14:32
очередная nuздецома, снова карантин?

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24-летний парень скончался после вакцинации, Росздравнадзор проверяет причины
05:00, 06.08.2021
Мужчина из мести за полученный срок попытался зарубить заместителя прокурора топором
01:00, 06.08.2021
Парень и девушка, которые являются сатанистами, признались в ритуальных убийствах и каннибализме
00:01, 06.08.2021
Девочку, которую мать с рождения держала в шкафу, передали родственникам
19:00, 05.08.2021
Мужчина отрезал себе часть языка, когда его задерживала полиция
14:23, 05.08.2021
Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
11:53, 05.08.2021
Влюбленный уголовник зверски вырезал семью из пяти человек с ребенком на почве ревности
11:24, 05.08.2021
«Они уже среди вас»: автомобилистов в России предупредили о скрытом патрулировании ГИБДД
08:45, 05.08.2021
В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелом лечении при дельта-штамме коронавируса
08:19, 05.08.2021
Коронавирусная инфекция убила вакцинированного врача
08:11, 05.08.2021
Отец выбросил из окна малолетнего сына и сбежал из дома в одних трусах
05:00, 05.08.2021
94-летнего ветерана ВОВ выписали из больницы с открытым швом
01:00, 05.08.2021
Полиция арестовала мужчину, изнасиловавшего 4-летнюю дочь своих друзей
20:00, 04.08.2021
Певица МакSим сумела пообщаться с мамой и дочками по видеосвязи
17:18, 04.08.2021
Отмена штампа о браке в паспорте: к чему готовиться покупателям “вторички”
15:52, 04.08.2021
Пятилетняя девочка погибла, получив ожоги от горящего бензина, пролитого на нее отцом
15:39, 04.08.2021
В Госдуме предложили отменить в России плату за детские сады
13:40, 04.08.2021
Нейрофизиолог оценил шансы певицы МакSим на возвращение на сцену
10:49, 04.08.2021
Мужчина после смерти супруги сменил пол и потребовал записать его «матерью»
10:22, 04.08.2021
Полиция задержала отца, который воспитывал 8-летнего сына приемами удушения
09:26, 04.08.2021
Маски, которые ни от чего не защищают: производители СИЗ попросили ужесточить правила продажи масок
08:39, 04.08.2021
Врачам в «красной зоне» удалось вылечить пациента со 100-процентным поражением легких
08:09, 04.08.2021
Полицейский покончил с собой за месяц до своей свадьбы
06:00, 04.08.2021
Мужчина на садовом участке нашел мумию в сапогах
01:00, 04.08.2021
Мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество: ребенок в больнице
00:01, 04.08.2021
Минздрав проверит, была ли нужна прививка от коронавируса для семьи, которая умерла после вакцинации
16:13, 03.08.2021
Террористка-смертница передумала взрываться за идею и сдалась полиции
15:42, 03.08.2021
Москвичка подала заявление в МВД после ареста Доронина: женщина вложила в Finiko 18 млн рублей
14:54, 03.08.2021
Директор школы заразила коронавирусом 9 человек: ей вынесли приговор
12:36, 03.08.2021
Девочка решилась на прыжок с балкона, чтобы спастись от отца-насильника
11:50, 03.08.2021
Певицу Макsим отключили от ИВЛ, она дышит сама и общается
11:21, 03.08.2021
Торнадо идет на Татарстан: уже трое погибли, 15 человек пострадали в Тверской области
09:31, 03.08.2021
Полиция начала проверять видео, на котором полуголых девиц публично выпороли крапивой
07:52, 03.08.2021
Присяжные в России оправдали криминального авторитета
07:22, 03.08.2021
Эксперты определили уровень образования антипрививочников
06:00, 03.08.2021
Модель снялась полуголой у отдела полиции и попала под арест
00:01, 03.08.2021
В Минздраве объяснили смерть целой семьи после прививки от коронавируса
20:00, 02.08.2021
Следователи раскрыли характерные черты серийных убийц
13:58, 02.08.2021
Заразившемуся коронавирусом врачу с 40-летним стажем не нашлось места в больнице
12:26, 02.08.2021
14-летнего подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника
11:42, 02.08.2021
Создал ОПГ и воровал нефть: В Казани возбудили дело против украинского олигарха Коломойского
10:24, 02.08.2021
В деле задержанного в Казани «поволжского маньяка» появились новые эпизоды жестоких убийств
09:00, 02.08.2021
Пошел будить и не сумел: 9-летний мальчик нашел тела матери и отчима в квартире
08:45, 02.08.2021
Минтруд напомнил о социальной выплате в 250 тысяч рублей: кому она положена?
07:13, 02.08.2021
Врачам удалось вылечить женщину, болевшую коронавирусом рекордные 318 дней
07:00, 02.08.2021
Академик РАН объяснил, почему часть людей невосприимчива к коронавирусу
05:01, 02.08.2021
Семья из трех человек погибла после прививки от коронавируса
01:15, 02.08.2021
Охранник-контролер ударил ножом безбилетника
20:00, 01.08.2021
Сотрудники морга перепутали тела умерших от коронавируса
19:00, 01.08.2021
Мужчина, представившись маленькой девочкой в сети, похитил 12-летнего ребенка
17:47, 01.08.2021
Чиновника поймали пьяным за рулем, он чуть не спровоцировал ДТП
16:24, 01.08.2021
Мужчина угрожал шумным коммунальщикам ножом и гранатой
14:38, 01.08.2021
В порыве гнева мужчина проломил череп двухмесячному ребенку
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
11:06, 01.08.2021
После массовой драки со стрельбой полицейские задержали 50 человек
09:52, 01.08.2021
Полицейского заподозрили в изнасиловании 18-летней девушки
01:00, 01.08.2021
Прокуратура просит дать 4 года пранкеру, разыгравшему приступ коронавируса
00:01, 01.08.2021
Увезли из дома с пакетом на голове: Мужчину до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе
16:48, 31.07.2021
Ротвейлер растерзал двоих маленьких детей во время их прогулки на глазах у матери
14:06, 31.07.2021
Известный телеведущий раскрыл обман помощников МакSим в рассказах о ее состоянии
12:25, 31.07.2021
В Петербурге «накрыли» подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
12:03, 31.07.2021
Мужчина в бытовой ссоре проломил череп ребенку, пытаясь ударить жену
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Медики больницы, где лечится певица МакSим, впервые дали официальные комментарии
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Парализованная мать актера «Марша Турецкого» 10 дней жила в квартире с трупом сына
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Мания величия: у гаишника при обыске нашли его портрет в образе маршала СССР
10:11, 31.07.2021
Новые законы, которые изменят жизнь татарстанцев с 1 августа
08:13, 31.07.2021
Ноги и руки связаны: на пляже нашли сумку с телом убитой женщины
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«Солнечные татуировки»: смертельно опасный тренд начал набирать популярность в России
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Бесправные водители: Водителей с серьезными болезнями начнут автоматически лишать прав
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Сколько стоит почка? Женщине выплатили 5 тысяч рублей за удаленную из-за врачебной ошибки почку
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Минздрав РФ считает правильным увеличить компенсации за осложнения после прививки от коронавируса
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
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«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
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Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
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Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
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В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
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Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
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Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
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Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
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Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
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83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
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Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
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«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью