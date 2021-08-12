Медики Детской республиканской клинической больницы заявили о вспышках мононуклеоза в Татарстане. В частности, отмечается в официальном Instagram-аккаунте ДРКБ, вспышка имеет место в Нижнекамске. Похожая ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах.

В связи с этим на карантин были закрыты несколько групп в детских садах Татарстана.

"Основными переносчиками болезни стали именно дошколята. Но опасения врачей идут куда дальше мононуклеоза. Температура, заложенность носа, увеличение лимфатических узлов – это лишь некоторые симптомы мононуклеоза", - говорится в сообщении.

Медики напоминают, что неправильное лечение может усугубить ситуацию. Например, при инфекционном мононуклеозе советуются антибиотики пенициллинового ряда, которые могут вызвать сыпь.

"При этом многие родители думают, что это аллергия на антибиотик, тем самым продолжая лечение не в ту сторону", - напоминают врачи.

Основным местом, где активно распространяется мононуклеоз, являются летом детские игровые площадки. Частицы вируса попадают на руки, потом дети переносят их в рот, глаза, уши.