В отдел полиции в Казани обратился 21-летний молодой человек, который заявил, что стал жертвой мошенников. По его словам, у него похитили 72 тысяч рублей.

Казанец нашел в интернете сайт с объявлениями об интим-услугах. Он позвонил по указанному номеру телефона, незнакомец ответил, что проблем не будет, нужно только перевести предоплату в размере 4 тысяч.

Молодой человек перевел деньги на указанный счет.

Но жрица любви не приехала, вместо приятного вечера мошенники устроили целый марафон по выманиванию средств из казанца. Под разными предлогами они просили перевести еще и еще. Он переводил. В итоге интим-услуг так и не получил и вдобавок лишился 72 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В отделе полиции "Савиново" принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.