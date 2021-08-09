В Башкирии задержали местного депутата, которого подозревают в жестоком смертельном избиении инвалида в Мелеузе. Речь идет о депутате местного горсовета от КПРФ Александре Котелевском, сообщает РЕН ТВ. Он уже находится в статусе обвиняемого.

Депутат жестоко забил до смерти 38-летнего Альфата Тухветева. Депутат работал в ночную смену на деревообрабатывающем предприятии, он распивал алкоголь вместе с подчиненным. В какой то момент случился конфликт, и депутат забил оппонента.

"Он был сильно пьян и уснул рядом с местом преступления. Прибывшие на утреннюю смену рабочие обнаружили его всего в крови", – сказал источник.

В ближайшее время будет избрана мере пресечения. Котелевского избрали от КПРФ в местный совет в прошлом году, ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.