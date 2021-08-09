Минобрнауки России не требует от студентов обязательной прививки от коронавируса, включая иностранных студентов. Об этом накануне заявил глава министерства Валерий Фальков в эфире "Эхо Москвы".

"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года. В регионах, в том числе и в Татарстане, вузы начали самостоятельно вводить требования по вакцинации сотрудников и студентов.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.