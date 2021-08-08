Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала, что уровень заболевания коронавирусом в июле увеличился в полтора раза.

«Эпидемиологическая ситуация в Татарстане по коронавирусной инфекции остается напряженной. В июле мы зафиксировали рост заболеваемости в полтора раза по сравнению с июнем этого года, а это на 543 заболевших больше. В Тукаевском районе уровень заболеваемости оказался выше в пять раз, в Муслюмовском - в три раза, в Верхнеуслонском и Актанышском - в два», - отметила спикер.

По ее словам в основном болеют пенсионеры.