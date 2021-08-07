Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением - ее 7-летнюю дочь, уверяет петербурженка, изнасиловали в детском летнем лагере, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, все случилось в июле в лагере в Курортном районе. К инциденту причастен мальчик более старшего возраста. Предполагается, что все случилось в лагере "Маяк". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, назначены соответствующие экспертизы.