Накануне казанский "Рубин" вышел на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против поляков. "Ракув"- "Рубин". Казанцы впервые вышли на поле в новой, недавно представленной золотистой форме. Но она не выдержала дождя, и с футболок спортсменов из Казани начали отклеиваться буквы фамилий и номера.

Пресс-служба "Рубина" в Твиттере сразу отреагировала:

"Играйте не за фамилию на спине, а за эмблему на груди".

Позднее появилось официальное заявление клуба, в котором отмечается:

"Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины", – сообщили в пресс-службе "Рубина".