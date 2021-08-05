Скриншот видео из группы "ЧП ДТП Казань" в социальной сети во "ВКонтакте"

Очевидцы выложили в социальную сеть видео, на котором водитель трамвая № 5а в Казани остановил транспорт, чтобы выйти "на перекур". Ситуацию прокомментировали в МУП "Метроэлектротранс".

"Водитель трамвая, подъезжая к остановке, получил информацию от диспетчера о том, что он движется с опережением своего расписания. В связи с этим было принято решение отстояться на ближайшей остановке и продолжить рейс с соблюдением правильного интервала движения по маршруту", - пояснили в организации.

Также администрация предприятия объявила водителю выговор за курение в общественном месте и извинилась перед пассажирами.

Видео из группы "ЧП ДТП Казань" в социальной сети во "ВКонтакте"