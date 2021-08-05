Сотрудники ГИБДД начали все чаще организовывать "скрытые патрули", сообщает Autonews. Такое патрулирование подразумевает, что инспекторы сидят в автомобиле без опознавательных знаков. Но сами они при этом одеты в служебную форму. Такой автомобиль вы вряд ли заметите в потоке. А вот они видят и замечают все.

Как только инспектор скрытого патруля замечает нарушение ПДД, он передает информацию в режиме реального времени дежурным патрулям. Как только нарушитель попадает в поле действия патруля, его останавливают.

Скрытый патруль может приблизиться к нарушителю близко, зафиксировать нарушение на фото и видео, ничем себя не выдав. За что могут наказать? За непристегнутые ремни, разговор по телефону во время управления ТС, непропуск пешехода, тонировку. У скрытого патруля нет радара для определения превышения скорости, такое нарушение они пока не фиксируют.