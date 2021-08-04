Не так давно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что теперь россиянам необязательно ставить штамп в паспорт при регистрации брака и вносить в документ сведения о детях. Обязательными для российского паспорта остались два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Постановление, среди прочих недовольств, вызвало опасения у покупателей жилья на вторичном рынке - отсутствие в паспорте штампов о браке и наличии детей создает риски при сделке купли-продажи. Как в такой ситуации избежать обмана, разбирались специалисты сервиса недвижимости “Циан”.

Фото с сайта: photostrana.ru Предположим, покупатель заключает сделку, предварительно не выяснив, кто в дальнейшем вправе претендовать на купленную квартиру. В результате он будет сидеть на пороховой бочке, рискуя спустя годы после ремонта и переезда столкнуться с попыткой оспорить переход права, если выросшие дети продавца вдруг решат обратиться в суд. При использовании материнского капитала родители должны выделить детям долю в квартире, пропорциональную их «вкладу» в покупку. Не все родители это знают, а знающие как-то предпочитают не следовать закону - впоследствии выросшие дети имеют право обратиться в суд и потребовать восстановления справедливости. Схожий механизм работает и в отношении супруга (супруги), чье согласие необходимо для проведения сделки: умолчав о второй половине, участники сделки могут обойтись и без такого согласия, только потом покупатель получит повестку в суд об оспаривании перехода права собственности.

“Однако нужно помнить, что в отличие от отметки в паспорте, первостепенное подтверждающее значение имеет свидетельство о госрегистрации того или иного акта гражданского состояния - в том числе и сведения о заключенном браке, - уточняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. - Это значит, что на штамп в любом случае надеяться не приходится - нужен документ посерьезнее”.

Фото с сайта: vsyokartemir.ru

Есть и другие способы проверить информацию о собственниках и убедиться, что сделка будет безопасной:

Изучить правоустанавливающие документы.

Взять с собственника нотариальное заявление о том, что он не состоял в браке на момент приобретения той квартиры, которую сейчас продает (или прописать соответствующий пункт в договоре купли-продажи).

"Супруг, у которого не было получено нотариально удостоверенное согласие на такую сделку, вправе требовать признания ее недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о ее совершении", - подчеркивает Екатерина Тягай.

Если же собственник состоял в браке, необходимо нотариально заверенное согласие супруга (супруги). Если однажды выяснится, что человек соврал о своем семейном положении, то это мошенничество - оно подпадает под статью Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, если есть супруг(а), без согласия которого проводится сделка, и впоследствии эта сделка будет оспорена, то иск будет направлен именно обманщику, а не добросовестному покупателю - это будет иск на раздел вырученных с продажи средств.

Сведения о том, что лицо находится в браке, предоставляются по запросу нотариуса, который удостоверяет сделку с недвижимостью. В соответствии с ч. 2 ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» сведения о государственной регистрации из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния предоставляются нотариусам в рамках межведомственного взаимодействия в связи с совершаемыми нотариальными действиями.

Из документов на квартиру (в том числе из платежных документов) удастся понять, использовался ли маткапитал. Допустим, квартиру покупали по ДДУ — стоит запросить квитанцию об оплате, из которой станет ясно, использовался ли маткапитал. А еще можно поинтересоваться у собственников справкой об остатке по маткапиталу — справку предоставляет Пенсионный фонд, она доступна в электронном виде.

Если маткапитал использовался, то родители сперва обязаны выделить доли в квартире на детей, потом получить разрешение органов опеки на сделку с одновременным выделением доли в новой квартире. Сделка по продаже и покупке нового жилья должна проходить в один день. Разумеется, существуют и определенные обстоятельства, при которых такую сделку провести не получится — подробнее читайте здесь. В целом если детей долями не наделяют, то это повод отказаться от сделки: слишком опасно.

Если маткапитал не использовался, то это следует прямо указать в договоре купли-продажи: подписью на договоре продавец подтвердит этот факт.

Таким образом отмена штампа о браке в паспорте на рынок недвижимости принципиальных изменений не оказывает. Особенно, если покупатель приобретает жилье через риэлтора - проверка всех документов ложится на последнего.

Фото с сайта: exporealty.ru

“Штамп в паспорте немножко упрощал работу: взглянул - и сразу понял, к чему готовиться дальше. Сходу было понятно, есть ли дети (а значит, впереди - опека, выделение долей и прочее), есть ли супруг (супруга). Сейчас надо иметь в виду, что продавец все эти обстоятельства способен и скрыть, поэтому проверку придется проводить по всем пунктам в обязательном порядке, как это и должно быть”, - подчеркивает риэлтор Ирина Горбачева.