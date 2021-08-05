В Казани решено сохранить "перевернутый дом" в Кировском районе республиканской столицы. Ранее он попадал под снос в связи со строительством дороги-дублера Горьковского шоссе. Решение сохранить уникальный архитектурный объект принял мэр Казани Ильсур Метшин.

Садовый домик в необычном стиле был построен в 70-х годах прошлого столетия жителем Казани Анатолием Калинкиным. Сейчас в нем живет его дочь. Здание давно стало казанской достопримечательностью, а потому нет ничего удивительного в том, что жители Казани горой встали на защиту удивительного дома.

Под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе попадает только часть земельного участка, на котором стоит дом. Чтобы не делить земельный участок, было решено выкупить всю прилегающую к дому территорию в муниципальную собственность, сообщает "Реальное время".