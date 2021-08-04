В Казани полицейские задержали мужчину, пытавшегося взять в автосалоне кредит на чужое имя. Работники автоцентра обратились в ОП "Гвардейский", заявив, что один из клиентов покусился на мошенничество. На месте полицейские задержали 32-летнего мужчину. Он сразу во всем признался.

Жителю Мензелинского района очень хотелось иметь новую "Киа К5". Но денег на нее не было. А потому и попытался мужчина заключить в автоцентре кредитный договор на приобретение иномарки за 2 миллиона на чужое имя по чужому паспорту.

Несостыковки заметили менеджеры автосалона и сразу вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД РТ.