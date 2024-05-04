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В праздник Пасхи в Татарстане дежурят 237 сотрудников МЧС

237 сотрудников обеспечивают пожарную безопасность во время Пасхи в Татарстане.

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237 сотрудников обеспечивают пожарную безопасность во время Пасхи в Татарстане, как сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Перед праздником инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС провели инструктаж с духовенством и персоналом, обучив их действиям в случае пожара. Была проведена проверка путей эвакуации, исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, электрооборудования, а также доступности противопожарного оборудования и средств тушения в храмах.


В управлении МЧС еще раз напомнили о правилах безопасности во время посещения храмов: крепить платки крепко, убирать волосы, соблюдать дистанцию и избегать столпотворения.

В случае возгорания одежды, рекомендуется быстро снять её, тушить водой или огнетушителем или накрыть плотным материалом. Важно изучить пути эвакуации, которые должны быть хорошо изучены и доступны. Все двери должны быть открыты для быстрой эвакуации.

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