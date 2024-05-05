В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Столкновение произошло на автодороге м-12 "Москва - Казань" в Лаишевском районе. Двое грузовиков, двигавшихся на огромной скорости по направлению к Казани, попали в аварию.

По предварительным данным, грузовик "Mercedes" врезался в стоящий на дороге грузовик Камаз дорожной службы, что привело к мощному столкновению и последующему возгоранию обоих автомобилей.

Как минимум один человек погиб: водитель "Мерседеса" скончался на месте происшествия. Движение в сторону Казани было временно приостановлено.