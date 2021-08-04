В Казани умер бывший директор цирка, руководивший им более 25 лет. Об этом сообщила администрация Казанского цирка на своей официальной странице в социальных сетях. Дамиру Шарифуллину было 65 лет. Администрация цирка выразила соболезнования родным и друзьям покойного.

О Шарифуллине часто говорили не только как о талантливом управленце, но и как о человеке, который в буквальном смысле "творил волшебство". Под его руководством Казанский цирк стал одним из лучших в мире. На арене выступали звезды циркового искусства мировой величины. Много сил он вложил и в цирковую школу, где занимались искусством дети.

Сейчас его цирком руководит его сын Рамиль Дамирович.