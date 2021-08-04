С 5 по 10 августа в Казани пройдет Первенство России по парусному спорту в классах "Оптимист", "Кадет", "Зум8", об этом сообщает пресс-центр Министерства спорта Республики Татарстан.

В зрелищных состязаниях примут участие более 100 юных яхтсменов из 14 российских регионов. Пройдут личные и командные гонки по парусом. Дистанции для спортсменов разместят в акватории реки Казанки в районе Центра семьи "Казан", а потому посмотреть на это спортивное зрелище смогут все желающие.

Открытие Первенства состоится завтра, 5 августа в 18:00, а первая гонка пройдет уже 6 августа в 11:00.