Под Казанью руководитель агрофирмы "Ватан" швырнул своего конкурента под комбайн из-за того, что конкурент мешал работать его сотрудникам.

Кусок поля, на котором все случилось, является спорным. С одной стороны на него претендует "Ватан", с другой - Рифат Галеев, арендующий землю под ячмень с 2015 года в Ямашурминском сельском поселении. Конфликт между аграриями длится давно из-за 200 гектаров земли.

Рифату Галееву сообщили, что на поле работает комбайн конкурентов. Он бросился на место и застал там комбайнера, директор Зуфара Лутфуллина и агронома. Галеев решил помешать уборке и встал перед комбайном. Тогда руководитель "Ватан" с криком "Сдохни!" бросил его под комбайн, сообщает Mash Iptash.

Комбайнер оказался человеком опытным и умелым, вовремя отключил жатку, и это спасло человеку жизнь. В истории теперь разбираются сотрудники полиции.