Присяжные оправдали криминального авторитета Колю Томского - Николая Кузьмичева. Он был первым в России осужденным по статье о ворах в законе.

Арестовали его в 2019 году, вменили новую 210 статью УК (о занятии высшего положения в преступной иерархии).

Статус вора в законе Коля имел с 2013 года. Но мнения присяжных разделились. Половина из них посчитала вину Кузьмичева недоказанной. Так и было принято решение в пользу Коли Томского. Судьям пришлось освободить вора в законе в зале суда.

Опытные следователи уже отметили, что это - прецедент, что "присяжных умеют обрабатывать, пробивать дорогу к ним, подкупать".

Закон об ужесточении ответственности за "занятие высшего положения в преступной иерархии" был подписан в апреле 2019 года. Согласно поправкам, преступления, совершенные лицом "высшего положения в преступной иерархии", наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным заключением.