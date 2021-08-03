Жительница Екатеринбурга попала под арест за сделанный ею полуголый снимок на фоне входа в отдел полиции, сообщает Znak.

Столь оригинальной выходкой отличилась модель Елена Никифоровская, которая решила попозировать в рубашке, стрингах и спущенных джинсах у отдела полиции № 5. Полицейские красоты и великой задумки модели и фотографа не оценили, и отправили их под суд.

В итоге суд постановил отправить модель за решетку на трое суток. Фотографу, которую тоже задержали, дали двое суток ареста.

На обеих девушек составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).