В Татарстане погибла 21-летняя девушка, которая в момент аварии не была пристегнута ремнем безопасности. Смертельное ДТП произошло в Буинском районе РТ. Volkswagen Tiguan на полной скорости вылетел в кювет и перевернулся, в результате погибла 21-летняя пассажирка.

Как пояснили в МВД по Республике Татарстан, все случилось на автодороге Яманчурино-Избахтино. 29-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и не удержал автомобиль, сорвавшись в кювет попутного направления.

Сам водитель и двое пассажиров доставлены в больницу с разными травмами. Девушка - уроженка Чувашии - скончалась на месте от полученных травм. Он сидела на переднем пассажирском месте и не была пристегнута ремнем.