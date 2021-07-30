Тело пропавшей около месяца назад 31-летней женщины нашли в озере в Карелии. Оно было спрятано в тумбочку, а тумбочка была старательно закручена саморезами, сообщает Рен Тв.

В убийстве женщины признался ее сожитель.

Женщина перестала выходить на связь с близкими и друзьями с 27 июня. В последний раз ее видели в Сегеже вместе с сожителем. Через две недели мать женщины отправилась в отдел полиции и написала заявление о пропаже человека. К поискам подключились и волонтеры поисковых отрядов.

Тумбочку с телом обнаружили недалеко от станции Майгуба. Мужчина якобы в очередной раз побил свою подругу, после чего ушел, закрыв ее в квартире. Когда он вернулся, то нашел подругу мертвой. Вот тогда и родился адский план с тумбочкой - он спрятал тело, закрутил тумбочку саморезами и утопил в озере.

По словам местных жителей, они часто слышали, как мужчина постоянно избивал сожительницу. Но никто ни разу не вызвал полицию. У погибшей женщины осталось двое маленьких детей.