30 июля, в пятницу, жителям Татарстана придется отражать и терпеть двойной удар погоды: жара и грозы могут доставить немало неприятных минут. Жара, впрочем, оценивается как умеренная, а вот грозы будут самые что ни на есть мощные - с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла. В Казани будет на пару градусов прохладнее - до 27 градусов.

Специалисты напоминают, что в грозу с ветром лучше оставаться в помещениях, не находиться вблизи высотных конструкций.