В Казани на полигоне из-за стрельбы вспыхнула трава. Соответствующее видео появилось в социальных сетях в Татарстане. Авторы видео уверяют, что военная пожарная машина сама не справилась с ситуацией, и на помощь ей отправились пожарные из Казани. Городские расчеты тоже почувствовали себя, как на учениях - выезд в поле из поселка Новые Салмачи им удалось найти не с первой попытки.

"А если это возгорание было бы ближе к посёлку.. почему не предусмотрены моменты безопасности в посёлках и нет таких пожарных выездов/въездов?", — возмущается очевидец ЧП, его цитирует "Татарстан-24".