Бюст великого русского писателя Льва Николаевича Толстого исчез со своего места в Казани, об этом сегодня сообщает издание Inkazan.

Стоял бюст в сквере Толстого, который давно уже получил у казанцев название "Толстовский садик".

В сквере ведется реконструкция, а потому не исключено, что бюст убрали временно.

Напомним, памятник Льву Толстому в Казани был установлен в 1949 году. Автором скульптуры стал Вениамин Пинчук, архитектором — Виктория Мальковская.

Поставлен он возле того дома, где великий писатель со своим братом жил в 1845–1846 годах.