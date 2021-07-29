В Екатеринбурге скончался следователь Ярослав Коновалов, который ранее смог собрать доказательства и посадить в тюрьму вице-мэра города. Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на адвоката Сергея Колосовского.

Адвокат заявил, что 45-летний следователь внезапно умер в своей машине. Причина смерти его неизвестна.

Ярослав Коновалов был сотрудником Следственного комитета России. Он вел самые громкие, в том числе и коррупционные, дела.

Именно его усилиями в тюрьму на 18 лет строгого режима отправился бывший вице-мэр Екатеринбурга, обвиненный в захвате овощебазы.