В Ютазинском районе Республики Татарстан прорвало нефтепровод "Башнефть-Добычи". Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash. По сообщению, в почву пролилось 150 литров опасной смеси.

Уточняется, что ЧП произошло неподалеку от села Екатериновка. Предварительно считается, что причина техногенной аварии - в коррозии металла. Коммуникации старые и изношенные, а потому трубу и прорвало. По предварительным оценкам авторов канала, загрязнению подверглось более 100 квадратных метров почвы.

Сообщается, что прорыв устранен. Сейчас нефтяники будут выяснять точную причину аварии и изучать последствия.