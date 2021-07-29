Жительница Челябинска попала в историю, по которой впору снимать сериал - она выносила и родила совершенно чужого ей ребенка из-за врачебной ошибки, которую допустили сотрудники клиники при проведении ЭКО.

Как сообщает информационный портал 74.ru, правда выяснилась после того, как в карте ребенка указали группу крови.

"Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его (ребенка — прим. ред.) карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: „Как так? У мужа — первая, у меня — третья“. Это невозможно", — рассказала женщина.

Взволнованная мать потребовала от медиков провести экспертизу ДНК и оказалось, что ни она, ни ее супруг не являются родителями новорожденного малыша.

Проведя служебное расследование, медики выяснили, что ошибка могла возникнуть еще на этапе эмбриологической лаборатории - женщине подсадили чужой эмбрион.

Супруги решили обратиться в суд, после чего заключили мировое соглашение. Врачи обязались выплатить им солидные суммы в качестве моральной компенсации. Женщина получит 2,4 миллиона рублей, ее супруг — 1,6 миллиона рублей.

Теперь пара мечтает разыскать ребенка, которого они действительно зачали. Они говорят, что малышу от такого родства точно не будет хуже, даже если у него появятся две мамы и два папы.