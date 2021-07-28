Накануне в Казани проводили в последний путь Альмиру Адиатуллину - журналиста, общественницу, известную всей России. Альмира прославилась после того, как одержала победу в 20-летней войне мусульманских женщин за право фотографироваться на паспорт в платке.

Право мусульманок на такое фото официально было признано Верховным судом РФ в 2003 году не без стараний Альмиры Адиатуллиной.

Гражданская панихида и погребальная молитва джаназа-намаз состоялись на мусульманском кладбище при мечети Аль-Марджани, сообщает "Бизнес Онлайн". Все расходы на похороны взяло на себя Духовное Управление мусульман Республики Татарстан.

Альмира умерла в возрасте 83 лет. Последние годы жизни женщина посвятила развитию национального исламского благотворительного фонда Татарстана "Ярдэм". Активистку номинировали на Нобелевскую премию в числе 100 лучших женщин планеты.