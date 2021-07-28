Отец и сын в Казани подозреваются в подбрасывании отравы хозяйским, домашним собакам. Об этом сообщил "Татарстан-24" , ссылаясь на владельцев, которые уже лишились животных. Люди написали заявление в полицию.

Они говорят, что догхантеры раскладывают отраву в сосиски и скармливают псам, порой подкидывая столь желанное для собак лакомство прямо к заборам частных домов, откуда они могут дотянуться.

Местные обратили внимание, что отец и сын выходят на свое "черное дело" преимущественно днем, когда большая часть владельцев собак на работе, и меньше риск быть пойманным ими на месте преступления.