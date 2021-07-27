Недалеко от Казани в селе Богородском Пестречинского района Татарстана пытались совершить кражу, которую по праву можно было бы считать кражей века. Неизвестные попытались стащить ни много ни мало целую водонапорную башню, распилив ее на части для удобства вывоза.

Происходящее сняли на видео и фото очевидцы. Они же обратили внимание на то, что рядом стоял и трактор, видимо, воры неплохо подготовились.

По словам местных жителей, на место вызывали сотрудников полиции, однако когда те приехали, неизвестный успел скрыться.