В Казани в международном аэропорту имени Тукая в ходе таможенного контроля багажа пассажиров, которые прибыли из Душанбе, у одного из граждан Таджикистана нашли незадекларированные коробки, доверху забитые SIM-картами. Когда их посчитали, оказалось, что таджик ввозил к Казань около 400 сим-карт.

23-летний пассажир пояснил, что просто помогал земляку: тот попросил передать посылку знакомому в Москву. Поскольку такое количество SIM-карт вряд ли можно отнести к категории "для личного пользования", в отношении молодого таджика возбудили административное дело за нарушения правил декларирования.

Партию изъяли, сейчас ведется расследование.