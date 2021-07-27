33-летний житель Москвы, пока гостил в Калининграде, проник в чужую квартиру и надругался там над 9-летней девочкой. Все случилось в городе Пионерском, недалеко от Калининграда.

Накануне суд вынес ему приговор, отправив педофила в колонию на 12 лет.

Все случилось год назад, в июле 2020 года. Мужчина, гостивший под Калининградом, увидел, что дверь в чужую квартиру не заперта. Он зашел, увидел спящую 9-летнюю девочку и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, следствие и суд квалифицировали их позднее как насильственные. Девочка проснулась, и, испугавшись, позвала родителей, которые задержали мужчину до приезда сотрудников полиции.

Сам подсудимый и на следствии, и на суде упорно убеждал всех, что совсем ничего не помнит о событиях той ночи, потому как был он мертвецки пьян.