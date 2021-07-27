В Министерстве экологии Татарстана раскрыли секреты цветения Волги, сообщают "Казанские ведомости". Специалисты уверены, что причиной позеленения воды является повышенная температура воздуха и воздействие человека на береговые зоны.

Именно эти два фактора стимулируют рост сине-зеленых водорослей.

"Как уже не раз отмечалось экологами, возможными причинами цветения воды является антропогенная нагрузка. Продолжительная теплая и солнечная погода способствует активному фотосинтезу и размножению цианобактерий", — отметили эксперты.

Цветение Волги - явление сезонное. Оно стартует в начале лета и пика достигает к августу, а порой - только к сентябрю.