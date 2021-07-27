Сотрудники полиции в Томской области завели уголовное дело в отношении медсестры, которая летом этого года активно подделывала сведения о вакцинации граждан и уничтожала вакцину. Делала она это, естественно, за денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Количество уничтоженной вакцины не уточняется, но известно по сообщению ТАСС, что женщину обвинили в присвоении и растрате (статья 160 УК РФ часть 1).