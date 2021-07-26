Директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова рассказала, что певице стало лучше. Об этом она написала на своей странице в Инстаграме.

"Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов", — сообщила представитель исполнительницы.

По словам Маргариты, на сегодня у близких уже нет сомнений в том, что Марина сможет выбраться и обязательно выздоровеет, пишут "Известия".

У МакSим, по словам ее директора, есть проблемы с легкими и системные сбои в организме, но такое при длительном коронавирусе неизбежно. Однако позитивная динамика есть. Певицу ждет длительное лечение и не менее долгая реабилитация.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Как рассказывала сама артистка в соцсетях, несколько дней она чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. Это не помешало ей с полной отдачей отработать концерт в Казани.

С 19 июня певица находится на искусственной вентиляции легких.